Je jeansbroeken zien er binnenkort misschien anders uit

Neem er eens een jeansbroek uit je kleerkast bij en kijk… Wedden dat je metalen cirkeltjes ziet, ter hoogte van de zakken? Die gaan binnenkort misschien wel volledig verdwijnen omdat ze geen nut meer hebben.

Jeans heeft anno 2019 een slechte reputatie als het aankomt op het streven naar een beter milieu. De productie van denim wordt immers gezien als een van de ergste vervuilers ter wereld, vooral vanwege het vele water dat nodig is om katoen te kweken. Daarnaast zijn de verschillende washings, waarvoor gevaarlijke chemicaliën nodig zijn, heel schadelijk. Vroeger daarentegen werd jeans gemaakt om een leven lang mee te gaan en kreeg je de ‘versleten’ look, louter door de jeans ook effectief veel te dragen.

Geen nood: jeans zal nooit uit de winkelrekken verdwijnen, maar misschien wel veranderen. De Britse Ellen MacArthur Foundation, een liefdadigheidsinstelling die een circulaire economie wil opbouwen, wil daar een invloed op hebben. De organisatie heeft een reeks richtlijnen opgesteld die jeansbedrijven moet helpen om hun afval te verminderen, vervuiling te elimineren en uiteindelijk een ‘circulaire’ productie te implementeren. Enkele aandachtspunten:

1. De metalen cirkeltjes moeten weg

Ze hebben geen functie meer. Levi Strauss & Co. voegde ze in 1873 toe aan broeken om de zakken in de hoeken te versterken. Maar de jeans van vandaag zijn al stevig gestikt. De cirkeltjes zijn bovendien moeilijk te verwijderen, wat een probleem vormt om jeans te deconstrueren of te recyclen.

2. Jeans moet vrij zijn van gevaarlijke chemicaliën

Het belangrijkste milieuprobleem dat samenhangt met chemische processen zoals zandstralen, is het genereren van gevaarlijk afval. Dat kan onder meer zware metalen bevatten. De productieprocessen leiden tot een grotere afvoer van afvalwater en er kan geur- en wateroverlast ontstaan.

3. Denim zou ten minste voor 98 procent van plantaardige oorsprong moeten zijn

Een van de meer gecompliceerde veranderingen: denimfabrikanten zouden moeten overschakelen naar materialen die bijna uitsluitend uit cellulosevezels bestaan. Denk aan katoen, hennep, tencel en lyocell. Ze moeten ook afkomstig zijn van organische of regeneratieve bronnen, waarbij het natuurlijke ecosysteem van het land wordt bewaard.

De lijst vol aandachtspunten is zo ontworpen, dat elk merk ze in principe kan beginnen integreren. De stichting heeft al een lange lijst van deelnemers, waaronder Tommy Hilfiger, H&M, Gap en Lee.