‘Thuis’-actrice Daphne Paelinck deelt foto van borstvoeding “om andere mama’s te steunen”

Actrice Daphne Paelinck, vooral bekend door haar rol van Christine in Thuis, heeft op haar Instagram-account een foto gedeeld waarop ze haar dochtertje Allie borstvoeding geeft. “Dit deel ik voor alle mama’s die zich ooit onzeker voelden tijdens de borstvoeding”, schreef ze erbij.

De 31-jarige Paelinck uit Mortsel beviel eind juni van dochtertje Allie. Zelf beseft ze dat borstvoeding geven niet altijd even makkelijk is en stuurde daarom een berichtje de wereld in uit steun voor andere moeders. “Dit deel ik voor alle mama’s die zich ooit onzeker voelden tijdens de borstvoeding, de mama’s die angst hebben wanneer hun kind op straat begint te huilen en ze zich schamen omdat ze hun borst moeten ontbloten om hun kind te voeden, de mama’s die het moeilijk hebben door de onderbroken nachten en de mama’s die nog een wondertje in zich dragen en om deze redenen twijfelen over hoe ze hun kind gaan voeden.”

Ook Paelinck schaamt zich soms “als haar meisje honger heeft als ze op restaurant zit”. “Dan vraag ik me af hoe ik dit weer subtiel zal aanpakken om de mensen rondom me niet in shock te brengen of om geen rare blik te krijgen. Lieve mama’s, het is een feit dat sommige mensen een borst zien en alleen maar aan het seksuele denken, terwijl dit de puurste vorm van liefde is wanneer je tijdens het voeden in de ogen van je kind kijkt en haar blik vol vertrouwen en onschuld als antwoord mag opvangen.”