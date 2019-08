Kaarsen op plaats waar Bjorg Lambrecht omkwam: “Op het eerste zicht lijkt het geen gevaarlijk punt”

Het dramatisch ongeval van Bjorg Lambrecht laat ook de Polen niet onberoerd. Reporter Pieter Huyberechts is op de plaats waar onze onfortuinlijke landgenoot gisteren het leven liet.

Het is moeilijk te geloven dat zich op deze plaats, bij zware regenval, een dodelijk ongeval heeft voorgedaan. De zon schijnt uitbundig, als wil ze zo snel mogelijk alle sporen van het menselijk drama uitwissen. “De weg ging dus licht omhoog”, getuigt onze reporter. “Om de een of andere onduidelijke reden is hij links voorbij verkeersbord van de weg gegaan en op zijn borst, en volgens ooggetuigen ook nek, op een betonnen duiker gevallen. Op het eerste gezicht is dit helemaal geen gevaarlijk punt.”

Lokale bewoner Darek heeft het ongeval zien gebeuren. Hij woont op de weg die de dorpjes Belk en Palowice met elkaar verbindt. Het ongeval heeft zich afgespeeld ter hoogte van Ul. Popiela. “Twee renners haakten in elkaar en even verder zijn ze dan gecrasht”, vertelt hij. De expressie op zijn gezicht verraadt onmacht en pijn, ook al kende hij Bjorg Lambrecht niet. Andere ooggetuigen melden dan weer dat het vijftien minuten duurde vooraleer de ambulance ter plaatse was. Onder meer Jan zag het gebeuren. “Maar de renner was er zeer erg aan toe”, getuigt hij. “Hij was nog wel in leven toen ze naar het ziekenhuis van Rybnik vertrokken.”

Ooggetuige Darek Foto: Pieter Huyberechts

Ook Jan zag het ongeval gebeuren Foto: Pieter Huyberechts

Marta steekt een kaars aan bij de plek van het ongeval Foto: Pieter Huyberechts

Foto: Pieter Huyberechts