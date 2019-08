Meghan Markle zet woning in Los Angeles te koop: zo woonde de actrice voordat ze hertogin werd

Meghan Markle heeft haar huis in Los Angeles te koop gezet. Prijskaartje: 1,6 miljoen euro. Dat wil zeggen dat de hertogin nu definitief naar Engeland en meer naar bepaald Frogmore Cottage is verkast.

Meghan Markle en prins Harry zijn ondertussen meer dan een jaar getrouwd, maar blijkbaar had ze nog geen afstand gedaan van haar woning in Los Angeles. Het vrijstaande huis in koloniale stijl in de wijk Hancock Park telt vier slaapkamers, drie badkamers en een ruime living met open haard en is nu op de markt gezet voor een prijs van 1,6 miljoen euro.

Meghan woonde er zelf twee jaar en het hele huis ademt nog steeds haar gevoel voor stijl. Dat blijkt in elk geval duidelijk uit de beelden die nu van de woonst zijn opgedoken. Vandaag woont de hertogin echter nog een stuk luxueuzer in Frogmore Cottage, een huis op het domein van Windsor Castle.