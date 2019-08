Salah Abdeslam moet ook voor rechter voor aanslagen op 22 maart, al zat hij toen al in de gevangenis

Er wacht Salah Abdeslam (29) niet alleen een monsterproces voor de aanlagen in Parijs, hij is nu ook in verdenking gesteld voor de aanslagen in Brussel. “Hij wordt verdacht van deelname aan de activiteiten van een terroristische groepering in het kader van de aanslagen in Zaventem en Maalbeek”, bevestigt het federaal parket.