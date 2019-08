Werkzaamheden kanaalbrug E314 lopen opnieuw vertraging op: Wegen en Verkeer stelt gerechtsdeskundige aan

De werkzaamheden aan de brug over de E314 in Heusden-Zolder hebben voor de zoveelste keer vertraging opgelopen. Dit keer zijn er problemen opgedoken met de ‘uitvullaag’ op het betondek, die moet voorkomen dat er vocht insijpelt. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft een gerechtsdeskundige aangesteld.

Drie jaar na de start van de werkzaamheden aan de brug over de E314 in Heusden-Zolder is er nog altijd geen concrete einddatum in zicht. Hoewel de verhoging van de brug normaal gezien al in het voorjaar ...