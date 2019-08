Eerbetoon aan Bjorg Lambrecht: elk team rijdt zeven kilometer aan de kop van het peloton

De vierde etappe van de Ronde van Polen van Jaworzno naar Kocierz zal door het peloton onder neutralisatie worden afgelegd. Als eerbetoon aan de overleden Bjorg Lambrecht zal er niet worden gekoerst. Elk van de deelnemende teams zal om beurten het peloton over een afstand van zeven kilometer leiden om hun overleden collega een laatste eer te betuigen. Of Lotto-Soudal straks van start gaat, is nog niet duidelijk.