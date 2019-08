Opnieuw zeehond gespot in Antwerpen: fietsers filmen zeehondenpup in Albertkanaal

Enkele fietsers die langs het Albertkanaal reden hebben afgelopen zaterdag een zeehondenpup gespot en maakten beelden van het zwemmende beestje. Het is de derde keer op een week tijd dat een zeehond zich zo ver landinwaarts begeeft. Meer dan waarschijnlijk gaat het om hetzelfde dier dat zaterdag aan het kanaal Herentals-Bocholt verscheen.

Het is quasi 100% zeker dat zaterdag dezelfde zeehond opdook in het kanaal Herentals-Bocholt, waar het dier een tijdlang werd vastgehouden in een sluis. Uiteindelijk kon het dier ontsnappen voor de medewerkers van het Natuurhulpcentrum arriveerden.

De politie van Antwerpen had afgelopen week woensdag dan weer een bijzondere opdracht. Zij moesten een zeehondje, dat lag te rusten op het strand van Sint-Anneke, begeleiden naar het water.