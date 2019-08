Wie sociaal blijft op latere leeftijd, loopt minder risico op dementie

Sociaal actief blijven als je in de vijftig en zestig bent, zorgt ervoor dat de kans op het ontwikkelen van dementie afneemt. Dat blijkt uit een grootschalige nieuwe studie van de University College London.

De onderzoekers van de University College London bestudeerden de data van 10.000 mensen die werden verzameld over de periode tussen 1985 en 2013. Om de vijf jaar moesten ze een reeks vragen beantwoorden over hun sociaal leven, ze werden ook onderworpen aan cognitieve testen en hun medische dossiers werden in de gaten gehouden om te zien of er dementie begon op te treden.

De resultaten, die werden gepubliceerd in het vakblad Plos Medicine, toonden aan dat dagelijks contact met vrienden op zestigjarige leeftijd gelinkt kon worden aan twaalf procent minder kans op het ontwikkelen van dementie op latere leeftijd in vergelijking met zij die maar maandelijks een vriend zagen. Hetzelfde fenomeen deed zich voor op vijftig- en zeventigjarige leeftijd, maar daar was de link minder sterk. De contacten met familieleden bleken bovendien geen invloed te hebben.

Die bevindingen dragen bij aan het groeiende bewijs dat sociale activiteiten mensen op lange termijn kunnen beschermen tegen dementie, naast het behandelen van gehoorverlies, een gezonde levensstijl onderhouden en voldoende beweging.