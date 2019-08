Olympisch kampioene Sally Pearson zet punt achter carrière

De Australische Sally Pearson, in 2012 olympisch kampioene op de 100 meter horden, geraakt niet meer voldoende hersteld van haar blessures en zet daarom op 32-jarige leeftijd een punt achter haar carrière. Dat heeft ze zelf bekend gemaakt.

Sally Pearson stopt ermee. Foto: EPA-EFE

Naast de olympische titel van 2012 in Londen werd ze in 2011 en 2017 ook wereldkampioene op de 100m horden. Op de Olympische Spelen van 2008 in de Chinese hoofdstad Peking pakte ze zilver. “Mijn lichaam heeft me het signaal gegeven dat het voorbij is en dat ik een nieuwe wending aan mijn leven moet geven”, schreef Pearson. “Als ik aan de start sta, wil ik altijd winnen. Nu kan ik dat niet meer. Ik had er dan ook mijn twijfels bij dat ik volgend jaar nog op een niveau zou geraken dat iedereen van mij verwacht.”

De beslissing kwam vrij onverwacht, want vorige maand had Pearson nog bevestigd op een retour te mikken op het WK atletiek in Doha. (belga)