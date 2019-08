Kylie Jenner krijgt voor haar verjaardag letterlijk huis vol rozen van Travis Scott

Hoewel Kylie Jenner pas op 10 augustus verjaart, heeft haar vriend Travis Scott haar maandag al verrast met rode rozen. Geen boeket, wel een huis vol. Dat leverde op Instagram indrukwekkende beelden op.

Kylie Jenner viert op 10 augustus 22ste verjaardag, maar de festiviteiten zijn alvast begonnen. Toen ze maandag wakker werd, bleek de vloer van heel haar huis propvol rode rozenblaadjes te liggen. Het was het werk geweest van haar vriend Travis Scott.

Op Instagram deelde ze een filmpje waarin hun dochtertje Stormi te zien is terwijl ze met de bloemen speelt. “Mijn huis is bedolven onder de rozen en ik ben nog niet eens echt jarig”, klinkt het. Maar de rapper heeft blijkbaar nog meer in petto, want er hoorde ook een kaartje bij waarop stond dat die verrassing nog maar het begin was.