Brussels Airlines en Tui eisen geen compensatie na probleem met bagage op Brussels Airport

Luchtvaartmaatschappijen Brussels Airlines en Tui Belgium hebben niet de intentie om een klacht in te dienen tegen Brussels Airport en eisen dus geen compensatie voor de gemaakte kosten na het probleem met het bagagesysteem.

Een losgekomen kofferriem beschadigde zaterdagochtend het bagagesysteem dat daardoor enkele uren stil viel. Van de oorspronkelijk 7.000 tot 8.000 stuks achtergebleven bagage resten dinsdag nog circa 500 koffers. Driekwart daarvan zal dinsdag nagestuurd worden. “Vanavond blijven er minder dan 100 koffers over, voor moeilijkere bestemmingen die minder frequent worden aangevlogen. Zij worden de komende dagen nagestuurd”, aldus Nathalie Pierard, woordvoerster van Brussels Airport.

Brussels Airlines heeft geen intentie om een klacht in te dienen, voor compensatie, tegen de luchthavenuitbater. “Het nasturen van de bagage is voor ons prioritair, én de bedrijfszekerheid van het bagagesysteem, want het is niet de eerste keer dat er zich problemen stellen”, zegt woordvoerster Wencke Lemmes.

Ook Tui Belgium gaat momenteel geen klacht indienen tegen de luchthavenuitbater. “Brussels Airport is een heel goede partner. Deze week zitten we samen rond de tafel om de zaak te bekijken en hoe we de samenwerking kunnen verbeteren”, zegt woordvoerster Sarah Saucin.