Controversiële marketingbaas van Victoria’s Secret stapt op

Ed Razek, de man die jarenlang verantwoordelijk was voor het sexy en afgeborstelde imago van Victoria’s Secret, stapt op bij het bedrijf. Dat blijkt uit een interne nota die The New York Times en The Wall Street Journal te pakken kregen.

Ed Razek trekt de deur achter zich dicht bij Victoria’s Secret. Dat blijkt uit een interne memo van CEO Leslie H. Wexner die bij de redactie van enkele belangrijke kranten belandde. De 71-jarige Razek was de Chief Marketing Officer bij het bedrijf, maar gaat nu naar verluidt met pensioen.

Vijftien jaar lang selecteerde Razek persoonlijk de modellen die voor Victoria’s Secret mochten poseren en meelopen in de jaarlijkse modeshow. Vorig jaar kwam de man echter in het oog van de storm terecht toen hij in een interview met Vogue zei dat voor transgender modellen geen plaats was bij het lingeriemerk.

Andere weg

Zijn visie bleek echter niet meer van deze tijd te zijn en de consumenten lieten het merk dan ook steeds vaker links liggen met dalende verkoopcijfers en winkels die moeten sluiten tot gevolg. Victoria’s Secret probeert nu een andere weg in te slaan en maandag raakte al bekend dat ze met de Braziliaanse Valentina Sampaio voor het eerst een transgender model hebben aangeworven.