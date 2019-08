1.100 bezoekers voor vijfde Sluizen Live Stage

Tongeren - Op zaterdag 3 augustus is in Sluizen het openluchtfestival 'Sluizen Live Stage' van start gegaan. De vijfde editie van Sluizen Live Stage was een topeditie met een uitverkocht huis (1.100 personen) en met alle bands die een topprestatie hebben neergezet. Kon niet beter.

Presentator Rick de Leeuw vroeg even aandacht voor een droevig gebeuren: "Dit festival wordt opgebouwd door een groep vrijwilligers uit Sluizen, maar ook uit omliggende dorpen. Maandag is in Millen één van hen uit het leven gestapt. Dat is een zware domper voor deze groep, maar laten we voor hem de kracht vinden om er iets moois van maken."

De Teungerse Bjètëls mochten het festival openen: "Het is de eerste keer in tien jaar dat ze buiten optreden. Ik woon ondertussen al 3,5 jaar in de streek (Heks). Je bent pas echt van de streek als je een concert van hen hebt meegemaakt", volgens de Leeuw.

Organisator Werner Moesen lichtte de affiche toe: "Voor deze jubileumeditie hebben we voor een gemengd programma gekozen, i.p.v. harde rock. Dë Bjètëls zijn cultureel erfgoed en met Guy Swinnen hebben we ook een bekende naam. Afsluiten doen we met partyband The Fools", vertelde Werner. Podium, geluid en licht zijn opgebouwd door het Tongers J&J Events. Zij zijn al 20 jaar actief op Rock Werchter en op Pukkelpop! “Door de goede sfeer en een massale opkomst, wat al in de namiddag begon en ‘s avonds werd verdergezet, kunnen we niet anders dan tevreden zijn”, aldus de vele vrijwilligers die meegeholpen hebben aan dit prachtig evenement.