Vlaanderen leerde Bjorg Lambrecht kennen toen hij twee weken geleden aanschoof in de voorlaatste aflevering van Vive le vélo . Presentator Karl Vannieuwkerke herinnert zich een lieve, respectvolle jongeman.

“We bereidden de opname voor in een camper”, zegt Vannieuwkerke. “Toen Bjorg z’n kopje door de deur stak, was dat meteen ontwapenend. De vrolijkheid die hij uitstraalde was aanstekelijk. Hij luisterde ...