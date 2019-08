“Daar woont Cameron Diaz. En hier kijk je uit op de hoofdzetel van Google”, wijst immomakelaar Stijn Broekhoven (39) uit Heusden-Zolder, terwijl hij ons rondleidt in een stulpje van 5,75 miljoen dollar in Manhattan. “New York is een dure stad, maar gewoon fantastisch om te leven. The city that never sleeps. Maar dan ook echt.”