Antwerpen‘Red Light’, de Vlaams-Nederlandse fictiereeks over drie vrouwen in de wereld van de prostitutie, pakt uit met een indrukwekkende sterrencast. De hoofdrollen gaan naar ‘Game Of Thrones’-actrice Carice van Houten en de Vlaamse Maaike Neuville, maar daarnaast spelen ook Koen De Bouw en Geert Van Rampelberg mee.