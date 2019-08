In Kwaadmechelen sluiten supermarkten Spar en Aldi de deuren. In buurdorp Oostham opent Aldi immers eind deze maand een nieuwe vestiging, hoewel daar al een Carrefour Market en Lidl zijn én een aanvraag is ingediend voor een Okay. “Dit is erg moeilijk voor inwoners die te voet of met de fiets moeten winkelen”, klaagt de adviesraad Welzijn.