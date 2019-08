Om 18.50 uur maandagavond bevestigde een Poolse spoedarts het nieuws waar iedereen voor vreesde: Bjorg Lambrecht (22) was op de operatietafel van het ziekenhuis in Rybnik bezweken aan zijn verwondingen. De Belgische wielerwereld verliest zijn grootste klimtalent. “Bjorg was de kleine koning van Knesselare.”