Hasselaar Alexander Gilisen (foto) is ‘on fire’. Zijn goede vorm in het heren 1-circuit werpt nu ook internationaal vruchten af. Vraag maar aan het Deense zevende reekshoofd Richard Biagiotti. Hij moest na een dubbele 6-2 al meteen zijn biezen pakken op het ITF-tornooi van de Kim Clijsters Acadamy in Bree.