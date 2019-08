Ook supportersclub van Bjorg Lambrecht in rouw: “De koers zal nooit meer hetzelfde zijn”

De Belgische wielerwereld heeft gedwongen afscheid moeten nemen van een van haar grootste talenten. Bjorg Lambrecht (22) kwam maandag ten val in de Ronde van Polen en overleefde de klap niet. Ongeloof in het peloton en ver daarbuiten, ook bij Lambrechts supportersclub. Die stuurde een mail rond naar haar leden met het droevige nieuws.

“Beste supporters

In naam van ieder lid van de supportersclub van Bjorg Lambrecht, willen wij ons medeleven betuigen aan de dramatische gebeurtenis die zich vandaag heeft afgespeeld op de Poolse wegen tijdens rit 3.

Iets voor 17u00 deze namiddag kregen we het bericht te zien dat Bjorg betrokken was in een valpartij waarbij hij moest gereanimeerd worden en overgebracht werd naar het ziekenhuis. Later vanavond sijpelde, al dan niet te geloven berichten binnen vanuit Polen, dat Bjorg het niet zou gehaald hebben. Jammer genoeg waren de Poolse berichten correct en heeft het lot beslist dat Bjorg ons moest verlaten vandaag.

Woorden schieten te kort voor wat er zich vandaag heeft afgespeeld daar in Polen. Onze gedachten gaan uit naar de papa en mama die in Polen zijn, naar de zus van Bjorg, de vriendin, de grootouders en familieleden. We doen dit in naam van alle supporters.

De koers zal nooit meer hetzelfde zijn zonder Bjorg. Woorden schieten ons te kort om dit voorval te kunnen verwerken.

R.I.P. Bjorg”