CEO Takayuki Tateishi geeft toe dat er plannen bestaan voor een nieuw oefencomplex in Brustem. De Japanner beweert echter dat het project nog niet concreet is. Tegelijk probeert hij de fans gerust te stellen. “Vorig seizoen waren onze laatste transfers ook nog heel beslissend.”

Maandag onthulde onze krant dat STVV een nieuw oefencomplex wil bouwen in Brustem. Dat zou komen op een terrein van de stad, dat in het verleden eigendom was Defensie.

Tateishi bevestigt dat de club overweegt ...