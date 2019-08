Lokale politie stelt dodental van schietpartij in El Paso bij naar 22

Bij de schietpartij van zaterdag in een Walmart-filiaal in de Texaanse stad El Paso, aan de Mexicaanse grens, zijn 22 doden gevallen. Dat heeft de lokale politie maandag gezegd, nog geen uur nadat het aantal doden naar 21 was bijgesteld.

De politie van El Paso tweette dat iets na tien uur maandagmorgen, lokale tijd, nog een slachtoffer van de schietpartij overleed, en dat er nu in totaal 22 doden vielen. Meer details werden er niet gegeven.

Nog geen uur daarvoor had de politie nog een 21ste dode gemeld, die maandagochtend aan zijn verwondingen was overleden in het ziekenhuis.