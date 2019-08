Elise Mertens plaatst zich voor tweede ronde tegen Serena Williams

Elise Mertens (WTA 20) heeft zich maandag geplaatst voor de tweede ronde op het WTA-toernooi in het Canadese Toronto (hard/2.830.000 dollar).

De 23-jarige Limburgse klopte in de eerste ronde de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 46) in drie sets: 3-6, 6-3 en 6-1. De partij duurde 1 uur en 50 minuten. In de tweede ronde wacht de Amerikaanse Serena Williams (WTA 9). Als achtste reekshoofd is de voormalige nummer 1 van de wereld bye in de eerste ronde.

Ysaline Bonaventure (WTA 109) werd eerder uitgeschakeld in de eerste kwalificatieronde. Onze landgenote verloor er in drie sets (4-6, 7-5, 6-4) van de Chinese Xiyu Wang (WTA 127).