Ook van deze Belgische wielrenners moesten we veel te vroeg afscheid nemen

Na een zware val in de Ronde van Polen overleed Bjorg Lambrecht (22) tijdens een operatie. Het is helaas niet de eerste keer dat de Belgische wielerwereld een renner verliest.

LEES OOK. Belgisch wielertalent Bjorg Lambrecht overleden na zware val in Ronde van Polen

Na een hartstilstand tijdens Parijs-Roubaix 2018 overlijdt de 23-jarige Michael Goolaerts van Veranda’s Willems-Crelan in het ziekenhuis.

Michael Goolaerts. Foto: Photo News

Op 17 april 2018 trof de vader van de 25-jarige Jeroen Goelevenuit Paal zijn zoon levenloos aan in zijn kamer. Uit de eerste bevindingen van de wetsgeneesheer bleek dat hij een natuurlijke dood is gestorven.

Jeroen Goeleven Foto: Facebook

Op 6 november 2017 werd de belofteBjarne Vanacker(20) uit Torhout dood in zijn bed aangetroffen. De precieze oorzaak is nooit gevonden.

Bjarne Vanacker.

Wielerbelofte Matiz Vander Poorten (15) overleed op 30 april 2016 na een botsing met een bus van De Lijn, tijdens de opwarming voor een nieuwelingenwedstrijd in Vinkt.

Matiz Vander Poorten.

Profrenner Daan Myngheer (22) werd onwel tijdens het Internationaal Wegcriterium op Corsica. Hij stapte van de fiets en kreeg in de ziekenwagen een hartstilstand. De jonge wielrenner overleed in het ziekenhuis op 28 maart 2016. Myngheer reed voor Roubaix Lille Metropole; voorheen maakte hij deel uit van EFC-Omega Pharma-Quick Step en Veranda’s Willems.

Daan Myngheer.

Antoine Demoitié (25) kwam op 27 maart 2016 tijdens Gent-Wevelgem ten val en werd aangereden door een motor. Het hersentrauma werd hem fataal: de renner van Wanty-Groupe Gobert overleed kort nadien in het ziekenhuis.

Antoine Demoitié

Igor Decraene (18) overleed op 30 augustus 2014 nadat hij werd aangereden door een trein. De belofte werd Belgisch kampioen én wereldkampioen tijdrijden bij de junioren. Hij reed voor hetzelfde team als Matiz Vander Poorten, de Tieltse Rennersclub, maar had voor het volgende seizoen een contract getekend bij het beloftenteam van Omega Pharma-QuickStep.

Igor Decraene.

Kristof Goddaert (27) werd op 18 februari 2014 door een bus aangereden tijdens een training in Antwerpen. De profrenner van IAM Cycling kwam ten val, een bus van De Lijn kon hem niet meer ontwijken. De Oost-Vlaming behaalde werd twee keer bijna Belgisch kampioen: in 2012 werd hij tweede achter Tom Boonen, drie jaar eerder werd hij derde achter Gilbert en Boonen.

Kristof Goddaert.

Eliterenner zonder contract Wouter Dewilde (35) komt enkele meter na de aankomst van een wedstrijd in het West-Vlaamse Veldegem ten van en overlijdt aan de gevolgen van de crash.

Jimmy Duquennoy, een 23-jarige wielrenner uit Doornik, is 6 oktober 2018 onverwacht overleden. De jonge renner bezweek thuis in zijn zetel aan een hartstilstand.

Jimmy en zijn vriendin Sally Foto: RR, PN

Rob Goris (30) overleed op 5 juli 2012 onverwacht aan hartfalen tijdens zijn slaap, in een hotel tijdens de Ronde van Frankrijk. De avond voordien was de profrenner van Accent Jobs-Veranda’s Willems nog te gast geweest in ‘Vive le Vélo’. Voor Goris zich in 2009 op het wielrennen stortte, was hij een begenadigd ijshockeyspeler. Als renner won hij in 2010 het BK voor elite zonder contract.

Rob Goris.

Wouter Weylandt (26) verongelukte op 9 mei 2011 tijdens de Giro. Hij liep een schedelbreuk op bij een valpartij in de afdaling van de Passo del Bocco, op 25 km van de aankomst in de derde etappe, en medische hulp kon niet meer baten. Weylandt reed jaren voor Quick Step, maar maakte op dat moment deel uit van Team Leopard-Trek.

Wouter Weylandt. Foto: mvh

Frederiek Nolf (21) werd vijf dagen voor zijn 22ste verjaardag, op 5 februari 2009, levenloos in bed aangetroffen tijdens de Ronde van Qatar. De West-Vlaamse renner was overleden aan een hartstilstand. Hij reed bij Topsport Vlaanderen.

Frederiek Nolf.

Weg- en baanwielrenner Dimitri De Fauw (28) stapte uit het leven op 6 november 2009. Hij kampte met een depressie sinds hij in 2006 tijdens de Zesdaagse van Gent botste met Isaac Gálvez, waarna die om het leven kwam.

Dimitri De Fauw

Tim Pauwels (22) overleed op 26 september 2004 aan een hartaderbreuk tijdens een veldrit in Erpe-Mere. Hij is de oudere broer van Kevin Pauwels.

Stive Vermaut (28) stierf op 28 juni 2004 in een ziekenhuis in Roeselare. Vermaut lag al twee weken in coma na een hartstilstand tijdens een fietstocht. Hij had twee jaar eerder zijn wielercarrière stopgezet wegens hartproblemen.

Derdejaarsbelofte Johan Sermon (21) stierf plots op 12 februari 2004. Enkele uren eerder had hij nog deelgenomen aan de voorstelling van zijn ploeg, waarna hij naar huis was gereden en in bed gekropen.

Kenny Vanstreels (19) overleed op 2 maart 2003 tijdens de Omloop van Haspengouw. Kort na de start was hij onwel geworden. Hij overleed in de rennersbus.

Belofte Johan Mannaert (19) werd op 29 augustus 2002, enkele dagen voor zijn 20ste verjaardag, dood in bed aangetroffen in de ouderlijke woning. De student industrieel ingenieur liet als belofte enkele mooie ereplaatsen optekenen.

Kim Van Bouwel (21) behoorde als nieuweling en junior tot de beste veldrijders van het land, maar stond ook op de weg zijn mannetje. Op 21 april 2001 werd hij na een avondje uit plots onwel en stierf hij in de auto.

Belofte Glenn Fockaert (20) behaalde drie zeges bij de nieuwelingen en twee bij de juniores. Op 10 maart 2001 overleed hij plots.

Belofte Danny Jonckheere (22) behoorde tot de betere renners van zijn lichting. Op 28 augustus 1996 overlijdt hij aan de gevolgen van een verkeersongeval. Hij wordt nog jaarlijks geëerd in de Memorial Danny Jonckheere in Oudenburgl.