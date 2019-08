Voor de durvers: downhill skeeleren aan razende snelheid op verraderlijk parcours

Het zijn beelden om je hart bij vast te houden: inline skaters racen in Moskou tegen hoge snelheden van een vast parcours, dat speciaal voor hen werd gebouwd. Met vele scherpe bochten, sprongen , bulten en plotse afdalingen is het 500 meter lange parcours geen lachertje. Het moet er de zomervariant worden van downhill schaatsen, dat ook populair is in Rusland. Bijkomend voordeel is dat er op die manier ook in de zomer getraind kan worden. Te zien aan de vele valpartijen in de video is het zeker een sport waar je niet moet wanhopen als je even achterop raakt. Alles kan nog, tot in de laatste bocht. Hou het wel veilig jongens!