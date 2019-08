Heidestrand moet zwembaden dankzij beroep nog niet sluiten

Zonhoven -

Recreatiedomein Heidestrand in Zonhoven moet zijn zwembaden en vijvercomplex sluiten. Dat heeft de correctionele rechtbank maandag beslist. Het Heidestrand is al jaren niet in orde met de milieuwetgeving. Uitbater Antoon Bijnens (61) heeft intussen aangekondigd in beroep te gaan, waardoor de sluiting al zeker voor dit jaar van de baan is.