"F1 moet blij zijn met Red Bull en Max Verstappen"

Ondanks het feit dat Max Verstappen in extremis de overwinning moest laten aan Lewis Hamilton was Red Bull-teambaas Christian Horner tevreden over het spannende sluitstuk van de GP van Hongarije.

Na een saaie GP van Frankrijk luidde er weer veel kritiek aan het adres van de F1 maar de laatste vier races hebben behoorlijk wat spanning opgeleverd. Dat is ook Christian Horner opgevallen, zo vertelde de Brit tegen onder andere ‘Motorsport.com.”

“De F1 mag zich in de handen wrijven met Red Bull en Max Verstappen want zonder ons zou het een behoorlijk saaie race geweest zijn,“ aldus Horner. “Een race zoals vandaag is wat de mensen willen zien. Volgens mij hebben we nu vier spannende races gezien na die doodsaaie GP van Frankrijk en ik hoop dat er nog een paar spannende zullen komen.”

Horner laat weten dat Red Bull het vooral op het vlak van racesnelheid moest afleggen ten opzichte van Mercedes. Na de eerste pitstops reed de Hamilton vrij snel terug naar Verstappen en bij het dubbelen van achterblijvers zag hij zijn kans schoon. Verstappen pareerde de aanval van de Mercedes-rijder en hij leek de race weer onder controle te hebben.

De beslissing van Mercedes om een tweede pitstop te maken begrijpt Horner helemaal.

“Omdat Max en Lewis een grote voorsprong hadden, en Mercedes snel was, was het logisch om te gokken op een tweede pitstop.”

“Dat was een goede stop en halverwege de ronde was de situatie al zodanig dat als wij een pitstop zouden maken, we de leiding in de race zouden verliezen. Dus vanaf dat moment kun je niet anders dan doorgaan tot het einde, wat betekende dat Max meer van de banden moest vragen dan hij zelf wou.”

Verstappen deed wat hij kon en zo lang hij in het verkeer zat kon hij zijn voorsprong handhaven maar toen Hamilton vrije baan kreeg was de Nederlander als het ware een vogel voor de kat.

“Mercedes had gewoon een iets betere auto,” aldus Horner. “Hoewel wij voor hen reden op de baan konden zij profiteren van een gratis pitstop”

Op de vraag waarom Mercedes precies beter was moet Horner het antwoord schuldig blijven.

“Dat moeten we gaan analyseren. Ze wisten ons erg goed te volgen en vrij hard te pushen. We kunnen zeker lessen trekken uit vandaag," besluit Horner.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: