De beelden zijn eerder deze week gemaakt aan boord van een vlucht van Charlotte in North Carolina naar New Ark in New Jersey. Er vliegt een vleermuis door het vliegtuig en jaagt de passagiers de stuipen op het lijf. Er verstopt een vrouw zich zelfs op het toilet uit schrik voor het dier. Andere passagiers schreeuwen en vragen zich af wat er door het vliegtuig vliegt.