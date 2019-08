Trump beschuldigt “internet en videogames” in eerste persconferentie na schietpartijen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag in het Witte Huis een persconferentie gegeven over de twee dodelijke schietpartijen van afgelopen weekend, waarbij 29 mensen om het leven kwamen. Hij wees daarbij met een beschuldigende vinger naar de “kwalijke invloed” van het internet, videogames en de media. Eerder op de dag had Trump via Twitter voorgesteld om de wapenverkoop strenger te reguleren, in ruil voor strengere migratieregels.

Lees ook. President Donald Trump wil wapenverkoop reguleren na dodelijke schietpartijen in VS (en haalt nogmaals uit naar de media)

“Onze natie is in schok”, begon Trump om 10 uur plaatselijke tijd zijn toespraak in de gangen van het Witte Huis. “Een gekke man schoot zaterdag eerst twintig mensen dood in een Walmart in El Paso. Later startte een ander monster een dodelijke schietpartij in Dayton. Deze daden zijn een aanval op onze natie. We zijn ziek door dit bloedvergieten. Amerika huilt voor de slachtoffers: wij zijn een liefhebbende natie, onze kinderen hebben het recht om op te groeien in een vredevolle gemeenschap.”

Videogames en internet

“We veroordelen white supremacy. Haat heeft geen plaats in de Verenigde Staten”, vervolgde Trump. “Het internet is een plek waar donkere gedachten grond kunnen schieten. Het internet wordt ook gebruikt voor mensenhandel en drugshandel. De gevaren van het internet mogen en zullen niet onderschat worden.”

“Alle partijen moeten samenwerken om Amerika veiliger te maken. Het ministerie van Justitie krijgt de opdracht om te werken aan tools die potentiële daders van schietpartijen kunnen identificeren voor ze toeslaan. Ook de verheerlijking van geweld moet stoppen, zoals dat in vele videogames het geval is”, aldus Trump.

De Amerikaanse president kondigde ook maatregelen aan om mensen die een “verhoogd risico” vormen, de toegang tot vuurwapens te ontzeggen. Ook wil hij dat de doodstraf in sommige gevallen makkelijker kan worden toegepast. “Laten we ervoor zorgen dat de slachtoffers van afgelopen weekend, niet zomaar gestorven zijn.”

Lees ook. “Je hebt als kind in de VS bijna evenveel kans om het leven te komen in een schietincident als in een auto-ongeval”

“Schuld van de media”

In een bericht op Twitter eerder op de dag had Trump ook uitgehaald naar de media. “De media hebben een grote verantwoordelijkheid voor het leven en de veiligheid in ons land. Fake News heeft in grote mate bijgedragen aan de woede die zich gedurende vele jaren heeft opgebouwd. De berichtgeving moet eerlijk, evenwichtig en onbevooroordeeld zijn, of deze vreselijke problemen worden alleen maar erger!”

The Media has a big responsibility to life and safety in our Country. Fake News has contributed greatly to the anger and rage that has built up over many years. News coverage has got to start being fair, balanced and unbiased, or these terrible problems will only get worse! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019

Hervorming migratie

In een ander bericht op Twitter had Trump een verstrenging van de wapenwetgeving ook al gekoppeld aan strengere migratiewetten. “We kunnen niet toestaan dat degenen die stierven in El Paso, Texas en in Dayton, Ohio, tevergeefs sterven. Republikeinen en Democraten moeten samenkomen en strenge achtergrondcontroles verkrijgen, misschien door deze wet te koppelen aan de broodnodige hervorming van de migratie.”

We cannot let those killed in El Paso, Texas, and Dayton, Ohio, die in vain. Likewise for those so seriously wounded. We can never forget them, and those many who came before them. Republicans and Democrats must come together and get strong background checks, perhaps marrying.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019

....this legislation with desperately needed immigration reform. We must have something good, if not GREAT, come out of these two tragic events! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019

De Democraten reageren furieus op die koppeling. Zo zei de Democratische senator Kirsten Gillibrand op CNN dat de uitspraken van Trump “white supremacists in de kaart spelen”. Later voegde ze daaraan toe dat Trump waarschijnlijk zelf een blanke nationalist is.

29 doden

Op zaterdagochtend in El Paso, Texas, een Spaanse stad nabij de Mexicaanse grens, opende een 21-jarige blanke man het vuur met een aanvalsgeweer in een druk winkelcentrum, waarbij hij 20 mensen doodde en 26 anderen verwondde.

Dertien uur later, in Dayton, Noordoost-Ohio, schoot een 24-jarige blanke man negen mensen dood, waaronder zijn eigen zus. Minder dan een minuut nadat hij het vuur had geopend, werd hij gedood door de politie.