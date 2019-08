Beyoncé maakt zich klaar voor comeback met Desitny’s Child

Destiny’s Child, de meidengroep van Beyoncé, zou aan een comeback werken. Dat meldt de krant The Sun.

Sinds 2005 is er geen nieuw werk meer gekomen van Destiny’s Child, maar het gerucht doet de ronde dat Beyoncé haar vriendinnen Kelly Rowland en Michelle Williams aan het warmmaken is om een vervolg te breien aan hun succesvolle carrière als trio. “Het is slechts een kwestie van tijd”, staat er te lezen.

De twee andere dames, die achter de schermen goede vriendinnen zijn van Queen B, zouden het idee alvast helemaal zien zitten. Er zou sprake zijn van nieuwe muziek en een tournee door De Verenigde Staten en Europa in 2020 “omdat het dan precies 20 jaar geleden is dat het trio werd opgericht”.

Volgens The Sun hebben de recente reünieconcerten van de Britse meidengroep The Spice Girls bij Beyoncé de zin aangewakkerd om haar eigen popgroep nieuw leven in te blazen. De drie dames hebben zich de voorbije jaren weleens samen op een podium laten zien. Op Beyoncé’s optreden op Coachella in 2018 kwamen ze plots tevoorschijn en ook tijdens de Superbowl in 2013 waren ze van de partij.