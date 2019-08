Paal zet ook de wekelijkse zondagsmarkt op stelten

Paal

Beringen - Ook de zondagsmarkt in Paal staat elk jaar mee op stelten tijdens het driedaags festival Paal op Stelten. Het is even naar de marktkramen zoeken, maar ook genieten van de ruime terrassen.

Voor de zondagsmarkt is het ook elk jaar even de weg zoeken met alle omleidingen. Maar een lange markt op de Diestersteenweg heeft ook wel iets. Je wekelijkse marktkraam opzoeken geeft ook het voordeel dat je wat meer naar de andere kramen kijkt.

De Heldenlaan is vrij zodat de horeca er een ruimer terras kan zetten, het springkasteel was al opgezet zodat ook de kinderen plezier konden beleven. Tussen de marktkramen door aan de parochiezaal staat ook elk jaar een uitnodigend bord van de Brancardiers om op het gelegenheidsterras of in de parochiezaal iets te drinken of te eten. Zo kunnen bezoekers hun werking steunen.