50 mensen stappen mee met eerste dekenale wandeling

Beringen - Tijdens de eerste dekenale wandeling nam pastoor Benny Janssen iedereen mee voor een wandeling over de Busselberg naar de O.L. Vrouwkapel in Brelaar, waar een stukje voorgelezen werd over zendmissionarissen.

Deken Marcel Meysen verwelkomde een mooie groep van bijna 50 personen uit het dekenaat aan de St-Jorisgilde in Brelaar. Daarna nam pastoor Benny het over om met de groep op pad te gaan. Het werd een mooie wandeling langs de Nieuwe Hof over de Busselberg en langs de fietsroute aan het begin van de vallei van de drie beken.

Onderweg genoten de wandelaars van de natuur, maar ook van de babbels met elkaar. Eindbestemming was de O.L. Vrouwkapel, die gerestaureerd is ter ere van missionaris pater Carremans en de overige kruisheren die in de jaren 60 het leven lieten in Congo. Hier werd een stukje voorgelezen uit het boek van paus Franciscus over ’zendmissionarissen’, iets dat wij allen een beetje zijn in ons dagelijks leven. Het het toepasselijke lied ‘Uw boodschap dragen wij’ werd er afgesloten.

Daarna ging het rustig weer naar de Sint-Jorisgilde, waar nog een dankwoordje en een korte toelichting over de nieuwe dekenaten gegeven werd. Ook werd er nog een drankje aangeboden. Zo werd het een mooie avond.