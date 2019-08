‘Te dikke’ zangeres reageert scherp op ‘body shamers’: “Mijn lichaam is niet gemaakt van steen”

Camila Cabello, de Cubaans-Amerikaanse zangeres bekend van hits als ‘Havana’ en ‘Señorita’, heeft met een lange post op Instagram Stories hard uitgehaald naar enkele ‘bodyshamers’ die kritiek hadden geuit op hoe ze eruitzag. “Natuurlijk zijn er slechte foto’s, natuurlijk zijn er weinig flatterende hoeken. Mijn lichaam is niet gemaakt van steen.”

Om de tweede verjaardag van haar hit ‘Havana’ te vieren wilde de 22-jarige Cabello een oudere foto opnieuw op Instagram posten. Tijdens haar zoektocht naar de foto stootte ze echter op artikels over ‘body shamers’ die zich negatief hadden uitgelaten over hoe de zangeres eruitzag.

Eerst leek Cabello zich nog te excuseren. “Oh nee! Mijn cellulitis. Oh nee! Ik trek mijn buik niet in”, schreef ze. Maar al snel veranderde de toon van haar berichten. “Natuurlijk zijn er slechte foto’s, natuurlijk zijn er weinig flatterende hoeken. Mijn lichaam is niet gemaakt van steen, mijn lichaam is niet alleen spieren.”

“Nep is het nieuwe normaal”

De popster gaf tot slot ook nog een boodschap mee aan haar jonge fans “die opgroeien met sociale media”. “We worden voortdurend geconfronteerd met gefotoshopte, bewerkte beelden waardoor we geloven dat die de realiteit zijn. Dat die de norm zijn. Maar dat is niet zo. Het is nep. Nep is het nieuwe normaal. Maar eigenlijk is cellulitis perfect normaal. Vet is normaal. Het is mooi en natuurlijk. Ik zou de bullshit van tegenwoordig niet geloven en ik hoop dat jullie het ook niet doen.”