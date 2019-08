Bondsparket wil drie speeldagen schorsing voor Club Brugge-aanvaller Loïs Openda

Het bondsparket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Club Brugge-aanvaller Loïs Openda een voorstel tot minnelijke schikking van drie wedstrijden en een boete van 3.000 euro gedaan voor zijn uitsluiting in de competitiewedstrijd van vrijdagavond tegen STVV (6-0), op de tweede speeldag in de Jupiler Pro League.

Openda liet zich na de pauze in negatief opzicht opvallen met een gemene overtreding op de enkels van Boli. Na het raadplegen van de VAR kreeg de jonge spits een rode kaart, hij stond nog geen kwartier op het veld.

Als Club akkoord gaat, mist Openda de competitiewedstrijden tegen KV Oostende, Eupen en Charleroi. Indien niet, moeten ze eerstdaags voor de Geschillencommissie verschijnen.

Voor Zulte Waregem-verdediger Olivier Deschacht werd er een schorsing van één wedstrijd en een boete van 1.000 euro gevraagd voor zijn rode kaart in de competitiewedstrijd op het veld van Standard (4-0). Deschacht haalde als laatste man de doorgebroken Amallah neer, de verdediger mocht met rood gaan douchen. Essevee kondigde al aan in beroep te gaan tegen het schorsingsvoorstel. “SV Zulte Waregem oordeelt dat de strenge beslissing van de ref voldoende is”, klinkt het in een mededeling.