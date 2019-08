Clement over komst Mignolet: “Doelman stond eigenlijk niet hoog op verlanglijst”

Club Brugge pakte zondagavond uit met de komst van Simon Mignolet. “Eigenlijk stond een doelman niet hoog op mijn verlanglijst, maar dit was een opportuniteit”, verklaarde coach Philippe Clement maandagnamiddag in het Basecamp in Knokke-Heist over de 31-jarige doelman, die eerder op de dag een contract voor vijf seizoenen ondertekende.

De voorbije vier jaar, sinds het vertrek van Mathew Ryan in 2015, konden de doelmannen bij blauw-zwart niet overtuigen. Zo verdedigden maar liefst vijf keepers het Brugse doel in het kampioenenseizoen 2017-18. Dat Club Brugge een speler van het kaliber Mignolet kon strikken, heeft Clement niet verrast. “Ik was immers ook betrokken in dit dossier. Er zijn heel veel factoren in het spel, en heel recent evolueerden die naar onze kant. En dan moet je snel handelen. Een doelman stond eigenlijk niet hoog op mijn verlanglijst, want ik heb veel vertrouwen in Ethan Horvath. Hij kan nog enorm groeien. Maar dit zijn andere omstandigheden, en Simon was een opportuniteit. Op een bepaald moment moet je de knoop doorhakken, en dat hebben we ook gedaan.”

Mignolet, die maandag al meetrainde onder Clement, geraakt speelgerechtigd voor de heenmatch van dinsdagavond in de derde voorronde van de Champions League tegen Dinamo Kiev. “Of ik morgen al in doel ga wisselen? Het gaat allemaal heel snel nu. Ik heb nog iets meer dan 24u om de knoop door te hakken. Ik geef mijn opstelling nooit een dag op voorhand.”