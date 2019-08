President Donald Trump wil wapenverkoop reguleren na dodelijke schietpartijen in VS (en haalt nogmaals uit naar de media)

De Amerikaanse president Donald Trump stelde maandag voor om de wapenverkoop in de Verenigde Staten verder te reguleren. In de VS vielen dit weekend tientallen doden bij twee schietpartijen in El Paso (Texas) en Dayton (Ohio).

“We kunnen niet toestaan dat degenen die stierven in El Paso en Dayton, tevergeefs stierven”, schreef Trump op Twitter. “Republikeinen en Democraten moeten samenkomen en strenge achtergrondcontroles verkrijgen, misschien door deze wet te koppelen aan de broodnodige hervorming van de migratie.”

We cannot let those killed in El Paso, Texas, and Dayton, Ohio, die in vain. Likewise for those so seriously wounded. We can never forget them, and those many who came before them. Republicans and Democrats must come together and get strong background checks, perhaps marrying.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019

Hoewel de president afgelopen weekend forse kritiek kreeg dat zijn retoriek “brandstof zou geven aan de haat”, zag hij zelf een andere schuldige voor de schietpartijen. De media. “Fake news heeft fors bijgedragen tot de boosheid en woede in dit land. Nieuwsberichten moeten eerlijk worden, gebalanceerd en onbevooroordeeld. Anders zullen deze verschrikkelijke problemen alleen maar erger worden.”