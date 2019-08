Jongetje (6) dat van tiende verdieping Tate Modern werd geduwd nog altijd kritiek: “Het was verschrikkelijk”

De zesjarige jongen die zondag van de tiende verdieping van het Tate Modern-museum in Londen werd gegooid, verkeert nog altijd in kritieke toestand, maar hij is wel buiten levensgevaar. “We hoorden zijn moeder roepen: Mijn zoon! Mijn zoon!”, zeggen getuigen.

De politie kreeg zondag iets na halfdrie de oproep dat een zesjarig jongetje van het uitkijkplatform op de tiende verdieping van het Tate Modern was gegooid.” Ze vonden het kind op het dak van de vijfde verdieping. De politie heeft een 17-jarige verdachte aangehouden op verdenking van poging tot moord.

Nancy Barnfield (47) was getuige van het vreselijke voorval en doet in de Engelse krant The Telegraph haar relaas. “Ik hoorde een moeder roepen ‘Mijn zoon! Mijn zoon!’. Ze klonk doodsbang”, zegt ze. “Ze zag er een jaar of 35 uit en sprak met een Italiaans accent.”

Het Tate Modern is de grootste Britse toeristische trekpleister. Foto: AFP

Barnfield stond dichtbij toen het gebeurde. “Er klonk een luide klap en mensen vlogen op de dader af om hem te overmeesteren. Ze hebben hem een minuut of tien vastgehouden, tot de politie kwam. Hij toonde geen emotie, hij was volledig stil.”

Corinne Brookes kwam aan op de tiende verdieping toen het ongeval net gebeurd was. “Op dat moment zag ik een vrouw over het balkon kruipen om te proberen het kind te redden”, zegt ze. “Mensen probeerden hun kinderen bij zich te houden, er was geschreeuw en gehuil.”

Buiten levensgevaar

Volgens één van de getuigen liep de dader al lang rond op zoek naar een slachtoffer. “Hij volgde ons overal”, zegt Barnfield. “Ik had mijn kinderen al gezegd om weg te blijven van hem.”

De toestand van het jongetje is intussen nog altijd kritiek, maar hij verkeert wel niet meer in levensgevaar.

Het Britse Tate Modern-museum was vorig jaar de populairste toeristische trekpleister van Groot-Brittannië, met 5,9 miljoen bezoekers.