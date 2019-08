Simon Mignolet neemt afscheid van Liverpool: “Die nacht in Madrid zal ik nooit vergeten”

Met een spraakmakende transfer naar Club Brugge kwam er voor Rode Duivel Simon Mignolet ook een einde aan zes seizoenen bij Liverpool. “In die periode heb ik met heel wat fantastische spelers op het veld gestaan, maar de huidige selectie is de sterkste waarin ik ooit gespeeld heb. Die nacht in Madrid zal ik nooit vergeten”, verwees Mignolet naar de gewonnen Champions League-finale tegen Tottenham Hotspur.

“Na meer dan zes seizoenen is het moment aangebroken om afscheid te nemen. Het is een eer geweest een van de grootste clubs ter wereld te mogen vertegenwoordigen. Ik wil daarbij de fans bedanken voor hun steun, in goede en slechte tijden. Daarnaast bedank ik de coaches en managers met wie ik hier heb samengewerkt. Hun kennis en expertise waren van onschatbare waarde.”

“Het is een fantastisch avontuur geweest, met hoogte- en dieptepunten. Ik zal echter altijd op mijn tijd op Anfield terugblikken met tevredenheid. Ik heb nergens spijt van, heb alles gegeven en het shirt heb ik altijd met trots gedragen, om de club met waardigheid en professionaliteit te vertegenwoordigen. Eens deel van de familie, altijd deel van de familie. Diep vanbinnen zal ik altijd een ‘Red’ blijven”, zo sloot Mignolet af.