Plaats cola ergens anders op de drankkaart, en je drinkt gezonder

De volgorde van frisdrank op een drankenkaart veranderen kan een positieve invloed hebben op de keuzes die je maakt. Dat blijkt uit een Brits onderzoek aan de universiteiten van Manchester en Warwick.

Een team wetenschappers ging in 2016 gedurende drie maanden op prospectie bij 622 filialen van fastfoodketen McDonalds. Daar veranderden ze de volgorde van de frisdranken op de menukaart. Zo werd Cola Zero, dat geen suiker bevat, van helemaal onderaan de lijst wat meer naar boven geschoven. De gewone cola werd helemaal onderaan aangeboden.

In de week nadat de menu’s waren gewijzigd, bleek uit het testje dat de verkoop van Cola Zero in de fastfoodzaken met gemiddeld 21 procent was toegenomen. De verkoop van de gewone variant daalde met 9 procent. In de weken die erop volgden, konden de wetenschappers dezelfde trend waarnemen.

McDonald’s financierde het onderzoek in een poging om te zien of ze de nulvariant als standaardkeuze konden aanbieden, maar dat idee bleek in de praktijk niet haalbaar. De fastfoodketen is bang dat sommige klanten allergisch zullen reageren op de zoetstoffen die gebruikt worden in de drank om suiker te vervangen. Elk blikje cola van 330 ml bevat 35 g suiker, wat overeenkomt met ongeveer zeven theelepels.