Daarom gaf Meghan Markle geen feestje voor haar 38ste verjaardag

Meghan Markle vierde dit weekend haar 38ste verjaardag, maar een decadent feestje zat er volgens de Britse pers niet in. Na de kritiek op haar peperdure babyshower besloot de hertogin het naar verluidt wat bescheidener aan te doen.

Meghan Markle kreeg vorig jaar heel wat kritiek over zich heen omdat ze aan de babyshower voor de geboorte van zoontje Archie duizenden ponden had besteed. Bekende gasten waren onder meer Serena Williams en Amal Clooney en het gebeuren vond plaats in het Mark Hotel in New York City, waar een kamer tot wel 60.000 euro per nacht kan kosten.

Dat werd weliswaar niet betaald met Brits belastinggeld - wel door Meghan en haar rijke vriendinnen - maar het kwaad was snel geschied. Om opnieuw een debacle in de Britse pers te vermijden, zou Meghan dit keer haar verjaardag thuis in Frogmore Cottage in bescheiden kring gevierd hebben. “Die babyshower was op het vlak van pr een ramp en dat wilden ze niet nog eens meemaken”, geeft een bron uit haar omgeving aan.