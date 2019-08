Joke Lannoo (34), de even populaire als doortastende dierenarts die in 2018 deelnam aan het Vier-spelprogramma De Mol, is mama geworden.

Joke kondigde pas eind juli aan dat ze in verwachting was en nu is de baby er al. Op 1 augustus beviel ze van een dochtertje dat de naam Suze meekreeg.

Op Instagram deelde de trotse mama uit Tielt al enkele foto’s van haar eerste kindje.