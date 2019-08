MTV reikt voor het eerst modeprijs uit en wel aan Marc Jacobs

Tijdens de MTV Video Music Awards, of kortweg VMA’s, zal voor het eerst de Fashion Trailblazer Award worden uitgereikt. De muziekzender maakte nu al bekend dat die aan de Amerikaanse ontwerper Marc Jacobs zal worden gegeven.

Al in 1984 begon MTV met het uitdelen van awards voor de beste videoclips en aan artiesten, en anno 2019 komt daar nu een nieuwe categorie bij: Fashion Trailblazer Award. MTV reikt daarmee voortaan telkens in samenwerking met de Council of Fashion Designers of America (CFDA) een prijs uit aan een van de meest spraakmakende modeontwerpers.

De eerste die die award op 26 augustus tijdens de show in ontvangst mag nemen, is de 56-jarige Amerikaanse designer Marc Jacobs. “Jacobs en muziek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, van samenwerkingen met Cher en Missy Elliott in zijn reclamecampagnes, tot het kleden van mode-iconen als Lady Gaga, Cardi B en Nicki Minaj”, motiveert MTV de bekendmaking.

Jacobs heeft trouwens ook nog een andere band met MTV. In zijn Spring 2017 Resort collectie gebruikte hij veelvuldig het logo van de muziekzender. Het is met een van die truien aan dat hij via Instagram MTV bedankte voor de award.