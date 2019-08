Meisje van 22 maanden krijgt op restaurant wasmiddel in plaats van appelsap: slachtoffer riskeert slokdarm te verliezen

Een meisje van 22 maanden, met haar ouders op vakantie in het Franse Pornic, is vrijdag zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het meisje riskeert haar slokdarm te verliezen nadat ze op restaurant vloeibaar wasmiddel te drinken had gekregen in plaats van het appelsap dat haar ouders hadden besteld.

De feiten speelden zich af in La Fontaine aux Bretons, een restaurant dat doorgaans goede kritieken krijgt. Nu gebeurde er echter een opeenstapeling van fouten. Eén werknemer zou het wasmiddel in een verkeerd bakje hebben gegoten, waarna een collega het in de koelkast plaatste. Nog een andere collega, die dacht dat het om appelsap ging, goot het uit in het glas van het de kleine Elysabeth.

Het meisje braakte het wasmiddel snel weer uit, maar het kwaad was al geschied. Het slachtoffer werd in allerijl naar het ziekenhuis van Nantes gebracht, waar ze nu nog altijd in een kunstmatige coma wordt gehouden. Haar ouders, die van het drankje proefden nadat hun dochter onwel was geworden, waren ook even ziek.

De ouders hebben een klacht ingediend tegen het restaurant. De uitbater zegt volop samen te werken met de politie en gaat een volledig nieuwe controleprocedure instellen zodat zoiets niet opnieuw kan gebeuren. “We zijn echt geshockeerd door wat er gebeurd is”, zo luidde het op Facebook. “Met heel ons hart denken we aan het kindje.”