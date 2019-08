China slaat terug in handelsoorlog met VS

China heeft gereageerd op het Amerikaanse dreigement van hogere Amerikaanse importtarieven op Chinese goederen. Peking stond toe dat zijn munt zakte naar het laagste niveau in tien jaar, en het schortte de inkoop van Amerikaanse landbouwproducten op.

De Chinese munt yuan verzwakte vanochtend met meer dan een procent (tot 7,024 yen per dollar). Het is de eerste keer sinds 2010 dat de symbolische drempel van 7 yuan ten opzichte van de dollar werd bereikt.

Een lagere munt maakt Chinese producten goedkoper in het buitenland.

China heeft een ruim een jaar lang geprobeerd om de Amerikaanse president Donald Trump te bewegen af te zien van hogere importtarieven. De aankondiging van Trump eind vorige week spoorde China aan terug te slaan. Peking spoorde de staatsbedrijven ook aan om de invoer van Amerikaanse landbouwproducten op te schorten.

Eind vorige week maakte de Amerikaanse president Trump bekend dat de VS vanaf 1 september 300 miljard dollar aan Chinese goederen een heffing van 10 procent opleggen. De maatregel zou bijna alle Chinese goederen die de VS importeren, onderhevig maken aan importheffingen. Eerder legde hij al heffingen van 25 procent op aan 250 miljard aan Chinese import.

Vlak voor die nieuwe aankondiging van Trump hadden zijn onderhandelaars hem gebriefd over het gebrek aan vooruitgang in de onderhandelingen met Peking. De Amerikaanse delegatie was daarvoor vorige week ­afgereisd naar Sjanghai, maar kwam al snel weer terug zonder resultaat te hebben geboekt. Volgens Trump zijn afspraken, onder meer over import van landbouwproducten, niet nagekomen.

China heeft op zijn beurt eerder al heffingen ingevoerd op 110 miljard dollar aan Amerikaanse producten.

De nieuwe stappen in de handelsoorlog zetten maandag ook de financiële markten onder druk. Beleggers zochten hun heil in ‘veilige’ investeringen als goud, de Japanse yen en Amerikaanse staatsobligaties. De Europese beurzen startten de week met verliezen van meer dan 1 procent.