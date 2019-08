India trekt grondwettelijke autonomie van Kashmir in: “Donkerste dag in geschiedenis van India”

De Indiase regering in New Delhi gaat de grondwettelijke autonomie van de noordelijke regio Kashmir intrekken, zo werd maandag aangekondigd. De afgelopen dagen heerst grote onrust in het Indiase deel van de politiek instabiele regio en meerdere politici werden maandagochtend onder huisarrest geplaatst.

LEES OOK. Belgische toeristen vluchten uit Kashmir

Indiaas Kashmir, meer bepaald de staat Jammu en Kashmir, geniet volgens artikel 370 van de grondwet een speciaal statuut dat het een grote autonomie geeft: het mag een eigen grondwet en vlag hebben en op de meeste domeinen - met uitzondering van buitenlandse zaken, defensie en communicatie - een eigen koers varen. Bij presidentieel decreet wordt het artikel nu onmiddellijk ingetrokken.

Opdelen in twee

Het decreet viseert alle grondwetsartikelen met betrekking tot Jammu en Kashmir. Daardoor gaat ook het artikel 35A op de schop. Dat stipuleert dat mensen van buiten de staat geen grond mogen kopen in Jammu en Kashmir. Veel Kashmiri vrezen dat een intrekking ervan zal leiden tot een fundamentele verandering van de demografie van het territorium.

Naast het schrappen van de grondwetsartikelen kondigde de regering van premier Narendra Modi ook een wetsontwerp aan om Jammu en Kashmir op te delen in twee. Ladakh, het oostelijke deel van de staat dat overwegend boeddhistisch is, zal worden afgescheiden. Wat overblijft van Jammu en Kashmir zal niet langer een deelstaat zijn, maar de status van “uniterritorium” krijgen. Unieterritoria - momenteel telt India er zes - worden direct door de centrale regering bestuurd.

De heersende Bharatiya Janata party (BJP), die de hindoeregering leidt, heeft er al enkele keren mee gedreigd de privileges van de hoofdzakelijk door moslims bewoonde regio af te pakken. Het was ook een oude campagnebelofte van Modi.

Toeristen

De afgelopen dagen werd duizenden toeristen en bedevaarders aangeraden de regio te verlaten nadat de regering gewag gemaakt had van een terreurdreiging op de pelgrimroutes. De telefoon- en internetlijnen van en naar Kashmir liggen plat en de scholen bleven maandag dicht. Tienduizend extra troepen zijn naar de regio gestuurd.

Sinds de onafhankelijkheid van het vroegere Brits-Indië en de opsplitsing in India en Pakistan in 1947 strijden de twee landen om de heerschappij over Kashmir. Ze vochten al twee oorlogen uit over het betwiste gebied. India beheerst het centraal en het zuidelijk deel terwijl Pakistan het noordwestelijk deel bestuurt. Het noordoostelijk deel is dan weer in handen van de Chinezen.

“Illegaal en ongrondwettelijk”

“Vandaag is de donkerste dag van de Indiase democratie”, dat heeft de voormalige regeringsleidster van Indiaas Kashmir, Mehbooba Mufti, getweet na de aankondiging van de Indiase regering. “De unilaterale beslissing van de Indiase regering om artikel 370 af te schaffen is illegaal en ongrondwettelijk en maakt van India een bezettingsmacht in Jammu en Kashmir”, aldus Mufti.

Zoals heel wat andere politici staat Mehbooba sinds zondagnacht onder huisarrest, in een poging van de Indiase regering om na de aankondiging al te veel onrust te vermijden. “Dit zal catastrofale gevolgen hebben voor het subcontinent. De bedoelingen van de Indiase regering zijn duidelijk: ze willen het grondgebied van Jammu en Kashmir veroveren door de bevolking te terroriseren.”