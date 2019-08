Vrouw verliest beide handen en benen na kusje van hond

Toen een Amerikaanse vrouw terugkwam van vakantie, werd ze overladen met kusjes en likjes van haar twee honden. Sindsdien lag ze tachtig dagen in het ziekenhuis, waarvan tien in coma en verloor ze haar beide benen en handen.

Haarstyliste Marie Trainer en haar man Matthew, een echtpaar uit Ohio in de VS, keerden op 10 mei terug van een vakantie in de Caraïben. Thuis werden ze opgewacht door hun twee huisdieren, honden die hun baasjes enthousiast begroetten.

De volgende nacht werd Marie ziek. Ze voelde zich misselijk en dacht eerst aan een griepje, maar toen haar lichaamstemperatuur plots zakte naar 34 graden Celsius, besloot haar echtgenoot met haar naar de spoedafdeling van het plaatselijke ziekenhuis te gaan.

De dokters beseften al snel dat Marie aan bloedvergiftiging leed, een immuunrespons op een infectie, en haar toestand ging razendsnel achteruit.

Marie werd in een medische coma geplaatst. Grote bloedklonters verhinderden haar bloedsomloop, wat leidde tot necrose en gangreen. De dokters waren verplicht om haar handen en benen te amputeren. “Als we niet hadden ingegrepen, zou Marie niet lang meer geleefd hebben”, aldus haar stiefdochter Gina Premier. “De ziekte verspreidde zich zo snel, we konden niets anders doen.”

Marie lag in totaal tachtig dagen in het ziekenhuis, waarvan tien in coma. In die tijd onderging ze ook acht operaties, maar ze overleefde. “Het was emotioneel erg zwaar om te ontwaken en te zien dat ik mijn benen en handen kwijt was”, getuigt de vrouw in tranen. “Mijn laatste herinnering was gewoon dat ik me wat onwel voelde. Dit is heel zwaar.”

Vaak voorkomende bacterie

Volgens de dokters liep Marie de infectie op toen een van haar honden haar een likje gaf op haar arm. Het speeksel van de hond bevatte de bacterie Capnocytophaga canimorsus die Marie besmette via een klein wondje. Hoewel de bacterie vaak voorkomt in de muil van een hond, zijn zulke reacties erg zeldzaam. “Mijn honden likken me voortdurend”, aldus Marie. “Ik denk er ook niet aan om mijn lievelingen weg te doen. Ik houd nog ongelooflijk veel van ze.”