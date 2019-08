Club Brugge kent eventuele tegenstanders in laatste voorronde Champions League

Als Club Brugge voorbij Dinamo Kiev geraakt in de derde voorronde van de Champions League, wacht het Zwitserse FC Bazel of het Oostenrijkse LASK in de laatste voorronde. Dat werd maandagmiddag geloot in het Zwitserse Nyon. De Zwitsers, die in de vorige ronde PSV wipten, zijn alvast torenhoog favoriet.

Club was bij de loting reekshoofd. Ook het Turkse Basaksehir of de Grieken van Olympiakos waren mogelijke tegenstanders. Bazel toonde zich in de tweede voorronde beter dan PSV, LASK begint in de derde voorronde aan zijn Europese avontuur.

Eerst moet de ploeg van coach Philippe Clement dus nog aan de bak in de derde voorronde. De heenwedstrijd tegen Kiev staat dinsdagavond in het Jan Breydelstadion op de agenda, de terugwedstrijd tegen de Oekraïense vicekampioen en recente Supercup-winnaar volgt een week later in Oekraïne.

Blauw-zwart hoopt de eerste Belgische ploeg te worden die zich in de voorrondes via het niet-kampioenenspoor voor de groepsfase weet te plaatsen. Dat is alvast makkelijker dan vroeger, toen er meer clubs uit de grote competities voorrondes moesten afwerken, terwijl zij nu rechtstreeks geplaatst zijn voor de groepsfase. Bij een Brugse nederlaag is er nog altijd het vangnet van de groepsfase van de Europa League.