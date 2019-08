Dit is hét trucje voor wie een perfecte eyeliner wil

Beautyblogster Francesca Tanmizi heeft op haar Instagrampagina een trucje getoond om het perfecte lijntje eyeliner aan te brengen. En ook al ben je er normaal niet goed in: het lukt zelfs de grootste make-upkluns.

Door zelf veel met make-up te experimenteren voor haar blog ‘Working with Monolids’, kwam Tanmizi op het principe van de ‘floating eyeliner’. Dat betekent letterlijk ‘zwevende eyeliner’. De term vertaalt zich in een lijntje eyeliner in een kleur naar keuze, dat je op het middelpunt van je gesloten ooglid tekent. Al je jouw ogen opent, zou het lijntje perfect boven je bovenste oogrand moeten uitkomen. Deze methode moet ook geklungel en ongelijkmatig verdeelde make-up voorkomen.

“Toen ik het voor het eerst probeerde, dacht ik dat het gewoon een leuke look zou zijn. Ik was niet van plan om het trucje dagelijks toe te passen. Maar het is zo makkelijk dat ik het nu wel in mijn dagelijkse make-uproutine heb verwerk”, zei Tanmizi, die Aziatische roots heeft, in een interview met Marie Claire. Let wel: als je je ogen sluit, zit je wel met een dikke lijn in het midden van je ogen.