Johann Leten veroordeeld voor krotverhuur van huizen van moeder

Heusden-Zolder / Hasselt -

De correctionele rechtbank in Hasselt heeft maandag de gedelegeerde bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Limburg Johann Leten veroordeeld tot een boete van 16.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan krotverhuur voor de woning van zijn moeder in de Vunderstraat 34-36 in Heusden-Zolder.